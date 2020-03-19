Эпидемия в испанском клубе: у 15 представителей "Алавеса" обнаружили коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Испанский ФК "Алавес" на своем сайте сообщил о 15 случаев заражения коронавируса в лагере команды, сообщает УНН.
Среди тех, у кого обнаружили положительные тесты на вирус - три футболиста, 7 тренеров и 5 работников клуба. Во всех заболевание проходит без симптомов.
"Клуб проявил инициативу в проверке тестов, результаты показали, что это лучший способ безотлагательно выявить случаи заболевания и принять профилактические меры для уменьшения, насколько это возможно, большего количества инфекций", - говорится в обращении клуба.
Примечательно, что в состоянии "Алавес" выступает бывший испанский форвард киевского "Динамо" и львовских "Карпат" Лукас Перес.
Добавим также, "Алавес" находится на 14 месте испанской Ла Лиги.