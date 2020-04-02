Футболисты поддержали Львовский областной госпиталь ветеранов войн: передали средства индивидуальной защиты
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Глава Львовской ассоциации футбола Александр Шевченко поддержал инициативу УАФ и присоединился к борьбе с коронавирусом, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Украинской ассоциации футбола.
Так, Шевченко совместно с представителями благотворительного фонда "Ridni" передал врачам Львовского областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы средства индивидуальной защиты - медицинские костюмы, халаты, маски, респираторы, перчатки.
"Вы знаете, что, к сожалению, украинская медицина находится не в лучшем состоянии. Однако не стоит искать виноватых и оглядываться в прошлое. Необходимо консолидировать усилия, улучшать нашу медицину и с оптимизмом смотреть в будущее", - прокомментировал Шевченко, призвав всех, кто имеет финансовую возможность, поддержать медицинские учреждения в трудное время.
Как писал УНН, ветеранам футбола в Тернополе организуют доставку лекарств и продуктов на дом.
А в Сумской области "футбольный" транспорт будет доставлять врачей в областной дом ребенка.
Напомним, к проекту "футбольной" поддержки ветеранов спорта и врачей присоединились уже более десяти регионов.