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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 59895 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 69821 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 83408 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 81808 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Футболисты поддержали Львовский областной госпиталь ветеранов войн: передали средства индивидуальной защиты

Футболисты поддержали Львовский областной госпиталь ветеранов войн: передали средства индивидуальной защиты

Киев  •  УНН

 • 10903 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Глава Львовской ассоциации футбола Александр Шевченко поддержал инициативу УАФ и присоединился к борьбе с коронавирусом, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Украинской ассоциации футбола.

Так, Шевченко совместно с представителями благотворительного фонда "Ridni" передал врачам Львовского областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы средства индивидуальной защиты - медицинские костюмы, халаты, маски, респираторы, перчатки.

"Вы знаете, что, к сожалению, украинская медицина находится не в лучшем состоянии. Однако не стоит искать виноватых и оглядываться в прошлое. Необходимо консолидировать усилия, улучшать нашу медицину и с оптимизмом смотреть в будущее", - прокомментировал Шевченко, призвав всех, кто имеет финансовую возможность, поддержать медицинские учреждения в трудное время.

Как писал УНН, ветеранам футбола в Тернополе организуют доставку лекарств и продуктов на дом.

А в Сумской области "футбольный" транспорт будет доставлять врачей в областной дом ребенка.

Напомним, к проекту "футбольной" поддержки ветеранов спорта и врачей присоединились уже более десяти регионов.

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