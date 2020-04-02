Футболісти підтримали Львівський обласний госпіталь ветеранів війн: передали засоби індивідуального захисту
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Голова Львівської асоціації футболу Олександр Шевченко підтримав ініціативу УАФ та долучився до боротьби з коронавірусом, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Української асоціації футболу.
Так, Шевченко спільно із представниками благодійного фонду "Ridni" передав лікарям Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи засоби індивідуального захисту — медичні костюми, халати, маски, респіратори, рукавички.
"Ви знаєте, що, на жаль, українська медицина перебуває не в найкращому стані. Однак не варто шукати винуватих й озиратися в минуле. Необхідно консолідувати зусилля, покращувати нашу медицину і з оптимізмом дивитися в майбутнє", - прокоментував Шевченко, закликавши всіх, хто має фінансову можливість, підтримати медичні заклади у скрутний час.
Як писав УНН, ветеранам футболу у Тернополі організують доставку ліків і продуктів додому.
А на Сумщині "футбольний" транспорт доставлятиме лікарів до обласного будинку дитини.
Нагадаємо, до проекту "футбольної" підтримки ветеранів спорту та лікарів долучилися вже понад десять регіонів.