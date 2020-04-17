Футболисты клуба испанской Примеры добровольно пошли на снижение зарплаты
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Футболисты клуба "Атлетик" из Бильбао добровольно согласились на снижение зарплат для уменьшения убытков клуба из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.
Годовая зарплата футболистов будет уменьшена на 17 процентов в случае, если приостановленный из-за пандемии сезон не будет доигран. Потери заработной платы игроков достигнут 6 процентов, если остальные матчи сезона пройдет без зрителей.
“Клуб в состоянии выполнить все свои финансовые обязательства по контрактам с работниками и службами. Однако он не живет спиной к новой экономической и социальной реальности, которая возникла в результате пандемии. С первого момента абсолютно все уровни организации сделали шаг вперед, чтобы минимизировать ущерб, от первого до последнего сотрудника. Расположение и единство с первого дня, ценности, которые отличают нас. Наиболее сильное в нашем клубе — это коллективный дух”, — говорится в заявлении клуба.
Отметим, “Атлетик” зама 10 место после 27 туров Примеры — 37 очков, и отстает от евро кубковой зоны на 78 баллов.