Футболісти клубу іспанської Прімери добровільно пішли на зниження зарплати
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Футболісти клубу "Атлетік" з Більбао добровільно погодилися на зниження зарплат задля зменшення збитків клубу через кризу, викликаною пандемією коронавірусу, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.
Річна зарплата футболістів буде зменшена на 17 відсотків у разі, якщо призупинений через пандемію сезон не буде дограний. Втрати заробітної плати гравців сягнуть 6 відсотків, якщо решта матчів сезону пройде без глядачів.
“Клуб в змозі виконати всі свої фінансові зобов’язання за контрактами з працівниками і службами. Однак він не живе спиною до нової економічної і соціальної реальності, яка виникла в результаті пандемії. З першого моменту абсолютно всі рівні організації зробили крок вперед, щоб мінімізувати збиток, від першого до останнього співробітника. Прихильність і єдність з першого дня, цінності, які відрізняють нас. Найбільш сильніше в нашому клубі — це колективний дух”, — йдеться в заяві клубу.
Відзначимо, “Атлетік” замає 10 місце після 27 турів Прімери — 37 очок, і відстає від євро кубкової зони на 78 балів.