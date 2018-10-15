Футболисты Израиля благодаря игре с Албанией укрепили лидерство в Лиге наций
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. В дивизионе С Лиги наций продолжились противостояния в одном из которых Израиль дома боролся за зачетные баллы с Албанией, передает корреспондент УНН.
В дебюте встречи голкипер хозяев выбил мяч из своей площадки за спины защитников Андорры, где на оперативный простор вышел нападающий английского “КПР” Хемед и пробил между ногами голкипера.
На 83 минуте израильтяне удвоили преимущество, когда розыгрыш штрафного закончился выстрелом из-за пределов штрафной в исполнении Саба — 2:0.
Примечательно, что Израиль имеет 6 очков после трех сыгранных поединков, а Албания — три. Также три пункта в группе 1 имеют и шотландцы, но они имеют встречу в запасе.
Добавим также, в других противостояниях Литва была разгромлена Черногорией 1:4, Россия обыграла Турцию 2:0, а Румыния и Сербия свели игру вничью 0:0.