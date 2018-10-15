Футболісти Ізраїлю завдяки грі з Албанією зміцнили лідерство у Лізі націй
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. У дивізіоні С Ліги націй продовжились протистояння в одному з яких Ізраїль вдома боровся за залікові бали із Албанією, передає кореспондент УНН.
У дебюті зустрічі голкіпер господарів вибив м’яч зі свого майданчику за спини захисників Андорри, де на оперативний простір вийшов нападник англійського “КПР” Хемед та пробив між ногами голкіпера.
На 83 хвилині ізраїльтяни подвоїли перевагу, коли розіграш штрафного закінчився пострілом з-за меж штрафної у виконанні Саба — 2:0.
Примітно, що Ізраїль має 6 очок після трьох зіграних поєдинків, а Албанія — три. Також три пункти у групі 1 мають і шотландці, але вони мають зустріч у запасі.
Додамо також, в інших протистояннях Литва була розгромлена Чорногорією 1:4, Росія обіграла Туреччину 2:0, а Румунія та Сербія звели гру внічию 0:0.