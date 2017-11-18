Футболист "Манчестер Сити" признан лучшим игроком месяца в АПЛ

В борьбе за данное звание 21-летнему вингеру удалось обойти одноклубника Кевина Де Брюйне, Начо Монреаля из "Арсенала", Ника Поупа с "Бернли", Уилфрида Заа с "Кристал Пэлас", а также Гленна Маррея с "Брайтона".

Стоит отметить, что в прошлом месяце хавбек "горожан" принял участие в 3-х матчах и отметился 3 голами.

Примечательно, что звание лучшего тренера досталось также представителю "Манчестер Сити" - Хосепу Гвардиолу. Испанец второй раз подряд удостоился престижной награды, обогнав Почеттино, Дайча и Венгера, а его клуб праздновал 3 победы в 3-х играх.

Напомним, что нападающий "Тоттенхэма" стал главным героем сентября в АПЛ.