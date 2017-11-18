Футболіста "Манчестер Сіті" визнано найкращим гравцем місяця в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Вінгер англійського “Манчестер Сіті” Лерой Сане став переможцем у боротьбі за нагороду найкращому футболісту місяця в АПЛ за підсумками жовтня, передає УНН з посиланням на сайт змагань.
У боротьбі за дане звання 21-річному вінгеру вдалося обійти одноклубника Кевіна Де Брюйне, Начо Монреаля з “Арсеналу”, Ніка Поупа з “Бернлі”, Вілфріда Заа з “Кристал Пелас”, а також Гленна Маррея з “Брайтона”.
Варто відзначити, що у минулому місяці хавбек “городян” взяв участь в 3-х матчах і відзначився 3 голами.
Примітно, що звання найкращого тренера дісталося також представнику “Манчестер Сіті” — Хосепу Гвардіолі. Іспанець вдруге поспіль удостоївся престижної нагороди, обігнавши Почеттіно, Дайча та Венгера, а його клуб святкував 3 перемоги в 3-х іграх.
Нагадаємо, що нападник “Тотенхема” став головним героєм вересня в АПЛ.