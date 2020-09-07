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Футболист сборной Украины попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед"

Киев • УНН

 • 12115 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Европейский гранд “Манчестер Юнайтед” стал претендентом футболиста киевского “Динамо” и сборной Украины Виталия Миколенко, передает УНН со ссылкой на Manchester Eveningnews.

Футболист сборной Украины попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед"

Приоритетной целью “Юнайтед” на это трансферное окно остается Жадон Санчо из “Боруссии” Д, но клуб также готов заключить контракт с левым защитником, центральным защитником и центральным нападающим.

Позиция левого защитника не относится к приоритетным, но 23-летний Серхио Регилон из “Реала” произвел впечатление на “Красных дьяволов” в полуфинальной победе “Севильи” над манчестерским клубом, поэтому представители “МЮ” следят за ним.

Также “Красные дьяволы” рассматривают 21-летнего Миколенко, как альтернативу Регилону. 21-летний Миколенко восемь раз играл за сборную Украины и является ведущим футболистом “Динамо”.

Заметим, что Регилон и Миколенко имеют контракты со своими клубами до 2023 года.

Также добавим, пока Миколенко восстанавливается себя после травмы.

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