Футболіст збірної України потрапив до сфери інтересів "Манчестер Юнайтед"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Європейський гранд "Манчестер Юнайтед" став претендентом футболіста київського "Динамо" та збірної України Віталія Миколенка, передає УНН з посиланням на Manchester Eveningnews.
Пріоритетною метою “Юнайтед” на дане трансферне вікно залишається Жадон Санчо із “Боруссії” Д, але клуб також готовий укласти контракт з лівим захисником, центральним захисником і центральним нападником.
Позиція лівого захисника не відноситься до пріоритетних, але 23-річний Серхіо Регілон з “Реалу” справив враження на “Червоних дияволів” у півфінальній перемозі “Севільї” над манчестерським клубом, тому представники “МЮ” стежать за ним.
Також “Червоні дияволи” розглядають 21-річного Миколенка, як альтернативу Регілону. 21-річний Миколенко вісім разів грав за збірну України і є провідним футболістом “Динамо”.
Зауважимо, що Регілон та Миколенко мають контракти зі своїми клубами до 2023 року.
Також додамо, наразі Миколенко відновлюється тями після травми.