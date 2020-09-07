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Футболіст збірної України потрапив до сфери інтересів "Манчестер Юнайтед"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Європейський гранд "Манчестер Юнайтед" став претендентом футболіста київського "Динамо" та збірної України Віталія Миколенка, передає УНН з посиланням на Manchester Eveningnews.

Футболіст збірної України потрапив до сфери інтересів "Манчестер Юнайтед"

Пріоритетною метою “Юнайтед” на дане трансферне вікно залишається Жадон Санчо із “Боруссії” Д, але клуб також готовий укласти контракт з лівим захисником, центральним захисником і центральним нападником.

Позиція лівого захисника не відноситься до пріоритетних, але 23-річний Серхіо Регілон з “Реалу” справив враження на “Червоних дияволів” у півфінальній перемозі “Севільї” над манчестерським клубом, тому представники “МЮ” стежать за ним.

Також “Червоні дияволи” розглядають 21-річного Миколенка, як альтернативу Регілону. 21-річний Миколенко вісім разів грав за збірну України і є провідним футболістом “Динамо”.

Зауважимо, що Регілон та Миколенко мають контракти зі своїми клубами до 2023 року.

Також додамо, наразі Миколенко відновлюється тями після травми.

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