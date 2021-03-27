Футболист сборной Украины попал в сферу интересов лидера Серии А

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КИЕВ. 28 марта. УНН. Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко вошел в сферу интересов миланского "Интера". Об этом сообщает УНН со ссылкой на "interdipendenza.net".

Детали

Летом клуб оставит ветеран Янг, и на позиции останутся такие исполнители, как Дармиан и Перишич. Однако наставника Антонио Конте желает подписать сбалансированного игрока, который был бы полезен на обеих половинах поля.

Приоритетным приобретением для “Интера” на эту позицию есть защитник “Аталанты” Робин Госенс. Если не удастся его приобрести, то “Интер” может обратиться к следующим кандидатур: Маркос Алонсо и Эмерсон (оба — “Челси”), Филипп Костич (“Айнтрахт”) и Дэнни Роуз (“Тоттенхэм”).

Также итальянский гранд интересуется молодыми талантами, и может приобрести Миколенко или Вейндала с “АЗ” или Каттербаха с “Кельна”.

Сейчас “Интер” лидирует в итальянской Серии А и опережает на шесть пунктов “Милан”.

Дополнение

В нынешнем сезоне на счету Миколенко 4 ассиста в 27 матчах за “Динамо” во всех турнирах. Трансферная стоимость 21-летнего защитника составляет 15 млн. евро.

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