Футболіст збірної України потрапив до сфери інтересів лідера Серії А

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Оборонець київського "Динамо" і збірної України Віталій Миколенко увійшов до сфери інтересів міланського "Інтера". Про це інформує УНН з посиланням на "interdipendenza.net".

Деталі

Влітку клуб залишить ветеран Ешлі Янг, і на позиції залишаться такі виконавці, як Маттео Дарміан і Іван Перішич. Проте наставника Антоніо Конте бажає підписати збалансованого гравця, який був би корисний на обох половинах поля.

Пріоритетним придбанням для “Інтера” на цю позицію є оборонець “Аталанти” Робін Госенс. Якщо не вдасться його придбати, то “Інтер” може звернутися до наступних кандидатур: Маркос Алонсо і Емерсон (обидва — “Челсі”), Філіп Костич (“Айнтрахт”) і Денні Роуз (“Тоттенхем”).

Також італійський гранд цікавиться молодими талантами, і може придбати Миколенка або Вейндала із “АЗ” чи Каттербаха з “Кельна”.

Наразі “Інтер” лідирує в італійській Серії А та випереджає на шість пунктів “Мілан”.

Доповнення

У нинішньому сезоні на рахунку Миколенко 4 ассисти в 27 матчах за “Динамо” у всіх турнірах. Трансферна вартість 21-річного захисника становить 15 млн. євро.

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