Футболист сборной Украины Б.Бутко получил перелом скуловой кости
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Богдан Бутко травмировался на сборе "горняков" в Испании, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу дончан.
Тренировку "Шахтера" пропустил Б.Бутко. Накануне в столкновении с партнером он получил перелом скуловой кости, поэтому защитнику "горняков" будут делать операцию.
Отмечается, что восстановление игрока продлится две-три недели.
Напомним, что 26-летний защитник провел 23 матча за национальную сборную Украины.