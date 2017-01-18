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Футболіст збірної України Б.Бутко отримав перелом виличної кістки

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Захисник донецького “Шахтаря” і збірної України Богдан Бутко травмувався на зборі “гірників” в Іспанії, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу донеччан.

Тренування “Шахтаря” пропустив Б.Бутко. Напередодні в зіткненні з партнером він дістав перелом виличної кістки, тому захисникові “гірників” робитимуть операцію.

Зазначається, що відновлення гравця триватиме два-три тижні.

Нагадаємо, що 26-річний захисник провів 23 матчі за національну збірну України.

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