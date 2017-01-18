Футболіст збірної України Б.Бутко отримав перелом виличної кістки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Захисник донецького “Шахтаря” і збірної України Богдан Бутко травмувався на зборі “гірників” в Іспанії, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу донеччан.
Тренування “Шахтаря” пропустив Б.Бутко. Напередодні в зіткненні з партнером він дістав перелом виличної кістки, тому захисникові “гірників” робитимуть операцію.
Зазначається, що відновлення гравця триватиме два-три тижні.
Нагадаємо, що 26-річний захисник провів 23 матчі за національну збірну України.