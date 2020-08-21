Футболист сборной Эстонии перешел в украинский клуб

Соглашение рассчитано на 3 года. Выступать за "сине-золотых львов" Микель Айнсалу в футболке под номером восемь.

24-летний игрок сборной Эстонии является воспитанником клуба "Нымме Калью". Но вызов в национальную команду своей страны Айнсалу заслужил выступлениям за эстонский коллектив "Флора" (Таллинн), откуда на правах трансфера и перешел в наши ряды. В предыдущем клубе Микель трижды становился чемпионом Эстонии (2015, 2017, 2019), дважды выигрывал национальный Кубок (2016, 2020) и однажды был обладателем Суперкубка страны (2016). В составе сборной Эстонии новичок провел 7 поединков.

Кроме того добавим, капитан команды Сергей Борзенко продлил контракт с клубом еще на один год. Срок нового соглашения истекает в конце сезона 2020/2021.