Футболіст збірної Естонії перейшов в український клуб

Угода розрахована на 3 роки. Виступатиме за “синьо-золотих левів” Мікель Айнсалу у футболці під номером вісім.

24-річний гравець збірної Естонії є вихованцем клубу “Німме Калью”. Але виклик до національної команди своєї країни Айнсалу заслужив виступами за естонський колектив “Флора” (Таллінн), звідки на правах трансферу і перейшов до наших лав. У попередньому клубі Мікель тричі ставав чемпіоном Естонії (2015, 2017, 2019), двічі вигравав національний Кубок (2016, 2020) та одного разу був володарем Суперкубка країни (2016). У складі збірної Естонії новачок провів 7 поєдинків.

Крім того додамо, капітан команди Сергій Борзенко пролонгував контракт з клубом ще на один рік. Термін нової угоди спливає наприкінці сезону 2020/2021.