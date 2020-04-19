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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Футболист "Шахтера" негативно оценил стажировку в "ПСЖ" и "Вильярреале"

Футболист "Шахтера" негативно оценил стажировку в "ПСЖ" и "Вильярреале"

Киев  •  УНН

 • 12117 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. 19-летний форвард "Шахтера" Даниил Сикан рассказал о полученном опыте и ощущениях от стажировки в испанском клубе "Вильярреал" и французском "ПСЖ", сообщает УНН со ссылкой на сайт "горняков".

"В 16 лет ездил в "ПСЖ", тренировался с U-17. Обычная команда, ничего особенного - у нас в Украине такие же игроки, как и там. Не было юного Неймара или кого-то подобного. И тренировки тоже вполне обычные: квадрат, разминка. Помню, в квадратах участвовали все тренеры, и если кому-то бросали между ног, вся команда "взрывалась" и начинала кричать. Атмосфера хорошая", - начал Сикан.

Сикану еще больше не понравился полученный опыт в испанском "Вильярреале": "еще одно стажировку, в "Вильярреале". Туда ездил не один, а еще с парой игроков "Карпат" и двумя тренерами из Украины. Занимались с U-16 и U-17. Там мне футбол вообще не нравился. Во время тренировочной игры я мог мяч получить один раз. По сути, все время стоя: два защитника и вратарь на мини-поле между собой отдают передачи, их накрывают. Содержание мяча, но все плавно и очень спокойно. Мне не понравилось".

Заметим, что "ПСЖ" является одним из самых дорогих клубов мира. В его составе выступают такие ведущие спортсмен, как Неймар, Мбаппе, Веррати и другие.

Как сообщалось ранее в УНН, удаление Хачериди привело к поражению "Динамо" в чемпионате Беларуси.

Украинские Национальные Новости

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