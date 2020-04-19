Футболіст "Шахтаря" негативно оцінив стажування у "ПСЖ" та "Вільяреалі"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. 19-річний форвард "Шахтаря" Данило Сікан розповів про отриманий досвід та відчуття від стажування в іспанському клубі "Вільяреал" та французькому "ПСЖ", повідомляє УНН із посиланням на сайт "гірників".
"У 16 років їздив у "ПСЖ", тренувався з U-17. Звичайна команда, нічого особливого - у нас в Україні такі ж гравці, як і там. Не було юного Неймара або когось подібного. І тренування теж цілком звичайні: квадрат, розминка. Пам'ятаю, в квадратах брали участь всі тренери, і коли комусь кидали між ніг, вся команда "підривалася" і починала кричати. Атмосфера хороша", - розпочав Сікан.
Сікану ще більше не сподобався отриманий досвід в іспанському "Вільяреалі": "ще одне стажування було в "Вільяреалі". Туди їздив не один, а ще з парою гравців "Карпат" і двома тренерами з України. Займалися з U-16 і U-17. Там мені футбол взагалі не подобався. Під час тренувальної гри я міг м'яч отримати один раз. По суті, весь час стоячи: два захисники і воротар на міні-полі між собою віддають передачі, їх накривають. Тримання м'яча, але все плавно і дуже спокійно. Мені не сподобалося".
Зауважимо, що "ПСЖ" є одним з найдорожчих клубів світу. В його складі виступають такі провідні спортсмен, як Неймар, Мбаппе, Верраті та інші.
Як повідомлялося раніше в УНН, вилучення Хачеріді призвело до поразки "Динамо" в чемпіонаті Білорусі.