Футболист Бельгии назвал себя лучшим игроком ЧМ-2018

"Турнир для нас прошел почти идеально. Будем работать дальше и смотреть в будущее. Я лучший игрок турнира? Думаю, после этого матча я заслужил это, но не только я, а многие футболисты, которые хорошо сыграли на этом чемпионате мира. Для меня эта награда не так важна, я никогда не играл за индивидуальные награды, главное - результат команды", - признался Азар.

Напомним, что в поединке за бронзовые награды Бельгия с Азаром нанесла поражение Англии 2:0.