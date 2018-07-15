Футболист Бельгии назвал себя лучшим игроком ЧМ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Атакующий полузащитник "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар, который был признан лучшим игроком поединка за третье место ЧМ-2018, считает, что заслуживает звания лучшего футболиста по итогам всего турнира, передает УНН со ссылкой на сайт ЧМ-2018.
"Турнир для нас прошел почти идеально. Будем работать дальше и смотреть в будущее. Я лучший игрок турнира? Думаю, после этого матча я заслужил это, но не только я, а многие футболисты, которые хорошо сыграли на этом чемпионате мира. Для меня эта награда не так важна, я никогда не играл за индивидуальные награды, главное - результат команды", - признался Азар.
Напомним, что в поединке за бронзовые награды Бельгия с Азаром нанесла поражение Англии 2:0.