Футболіст Бельгії назвав себе найкращим гравцем ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Атакуючий півзахисник "Челсі" та збірної Бельгії Еден Азар, який був визнаний кращим гравцем поєдинку за третє місце ЧС-2018, вважає, що заслуговує на звання кращого футболіста за підсумками усього турніру, передає УНН з посиланням на сайт ЧС-2018.
"Турнір для нас пройшов майже ідеально. Будемо працювати далі і дивитися в майбутнє. Я кращий гравець турніру? Думаю, після цього матчу я заслужив це, але не тільки я, а багато футболістів, які добре зіграли на цьому чемпіонаті світу. Для мене ця нагорода не так важлива, я ніколи не грав за індивідуальні нагороди, головне - результат команди", - зізнався Азар.
Нагадаємо, що у поєдинку за бронзові нагороди Бельгія із Азаром завдала поразки Англії 2:0.