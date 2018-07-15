Футболіст Бельгії назвав себе найкращим гравцем ЧС-2018

"Турнір для нас пройшов майже ідеально. Будемо працювати далі і дивитися в майбутнє. Я кращий гравець турніру? Думаю, після цього матчу я заслужив це, але не тільки я, а багато футболістів, які добре зіграли на цьому чемпіонаті світу. Для мене ця нагорода не так важлива, я ніколи не грав за індивідуальні нагороди, головне - результат команди", - зізнався Азар.

Нагадаємо, що у поєдинку за бронзові нагороди Бельгія із Азаром завдала поразки Англії 2:0.