Футбол: Украина объявила заявку на матч с Северной Македонией в отборе Евро-2024
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Сборная Украины по футболу объявила заявку на игру со сборной Северной Македонии. Четыре футболиста не были включены в заявку сборной Украины на матч отбора Евро-2024, сообщила Украинская ассоциация футбола, передает УНН.
Детали
В список не попали травмированные ранее Валерий Бондарь и Александр Пихаленок, а также Владислав Кочергин и Назарий Русин.
В заявку на противостояние с Северной Македонией попали:
1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сваток, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Владислав Ванат, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Ефим Конопля, 18. Александр Тымчик, 19. Даниил Игнатенко, 20. Александр Зубков, 21. Георгий Судаков, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин.
Игра начнется в 21:45 по киевскому времени в столице Северной Македонии Скопье, на стадионе “Тоше Проески”.
Дополнение
Букмекеры считают Украину фаворитом матча. Ставки на победу нашей сборной принимаются с коэффициентом 2,15, ничья — 3,30, победа Северной Македонии — 3,60.