Футбол: Україна оголосила заявку на матч з Північною Македонією у відборі Євро-2024
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Зібрна України з футболу оголосила заявку на гру зі збірною Північної Македонії. Чотири футболісти не були включені до заявки збірної України на матч відбору Євро-2024, повідомила Українська асоціація футболу, передає УНН.
Деталі
До списку не потрапили травмовані раніше Валерій Бондар та Олександр Піхальонок, а також Владислав Кочергін та Назарій Русин.
У заявку на протистояння з Північною Македонією потрапили:
1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сваток, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Владислав Ванат, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Юхим Конопля, 18. Олександр Тимчик, 19. Данило Ігнатенко, 20. Олександр Зубков, 21. Георгій Судаков, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін.
Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом у столиці Північної Македонії Скоп’є, на стадіоні “Тоше Проєскі”.
Доповнення
Букмекери важають Україну фаворитом матчу. Ставки на перемогу нашої збірної приймаються з коефіцієнтом 2,15, нічия — 3,30, перемога Північної Македонії — 3,60.