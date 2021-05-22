Футбол: турецкий клуб подписал воспитанника "Шахтера"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Турецкий ФК "Газиантеп" объявил о подписании украинского 19-летнего игрока Владислава Кобылянского, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Что известно
Контракт с 19-летним полузащитником заключен сроком на пять лет, а именно к лету 2026 года.
Детали
Воспитанник “Шахтера” Кобылянский с октября находился без клуба, а последние полгода тренировался с “Газиантеп”.
Примечательно, что “Газиантеп” по итогам прошлого сезона чемпионата Турции финишировал на девятой позиции.
Заметим, что турецкая сторона объявила о выигрыше конкуренции в других иностранных команд в борьбе за Украинское.
Что предшествовало этому
Соперник сборной Украины огласил окончательную заявку на Евро-2020.