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Футбол: турецкий клуб подписал воспитанника "Шахтера"

Киев • УНН

 • 14696 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Турецкий ФК "Газиантеп" объявил о подписании украинского 19-летнего игрока Владислава Кобылянского, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Футбол: турецкий клуб подписал воспитанника "Шахтера"

Что известно

Контракт с 19-летним полузащитником заключен сроком на пять лет, а именно к лету 2026 года.

Детали

Воспитанник “Шахтера” Кобылянский с октября находился без клуба, а последние полгода тренировался с “Газиантеп”.

Примечательно, что “Газиантеп” по итогам прошлого сезона чемпионата Турции финишировал на девятой позиции.

Заметим, что турецкая сторона объявила о выигрыше конкуренции в других иностранных команд в борьбе за Украинское.

Что предшествовало этому

Соперник сборной Украины огласил окончательную заявку на Евро-2020.

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