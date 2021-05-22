Футбол: турецький клуб підписав вихованця “Шахтаря”

Що відомо

Контракт з 19-річним півзахисником укладено терміном на п’ять років, а саме до літа 2026 року.

Деталі

Вихованець “Шахтаря” Кобилянський з жовтня перебував без клубу, а останні півроку тренувався з “Газіантепом”.

Примітно, що “Газіантеп” за підсумками минулого сезону чемпіонату Туреччини фінішував на дев’ятій позиції.

Зауважимо, що турецька сторона оголосила про виграш конкуренції в інших іноземних команд у боротьбі за українця.

Що передувало цьому

Суперник збірної України оголосив остаточну заявку на Євро-2020.