Футбол: турецький клуб підписав вихованця “Шахтаря”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Турецький ФК “Газіантеп” оголосив про підписання українського 19-річного гравця Владислава Кобилянського, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Що відомо
Контракт з 19-річним півзахисником укладено терміном на п’ять років, а саме до літа 2026 року.
Деталі
Вихованець “Шахтаря” Кобилянський з жовтня перебував без клубу, а останні півроку тренувався з “Газіантепом”.
Примітно, що “Газіантеп” за підсумками минулого сезону чемпіонату Туреччини фінішував на дев’ятій позиції.
Зауважимо, що турецька сторона оголосила про виграш конкуренції в інших іноземних команд у боротьбі за українця.
Що передувало цьому
Суперник збірної України оголосив остаточну заявку на Євро-2020.