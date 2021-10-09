Футбол: положительные случаи на коронавирус стали причиной отмены матчей юниорской сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Перед учебно-тренировочным сбором юношеской сборной Украины U-18 (футболисты не старше 2004 года рождения), которую возглавляет Сергей Нагорняк, у нескольких игроков сданы на COVID-19 тесты оказались положительными, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Детали
Из-за данной проблемы было принято решение отменить сбор команды. Таким образом, запланированные на 8-е и 10 октября товарищеские матчи со сборной Словакии не состоятся.
Примечательно, что данные матчи должны были бы стать вторым этапом подготовки для "сине-желтых".
Напомним
Юниорская сборная Украины стала вице-чемпионом Европы по баскетболу 3х3.