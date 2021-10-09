Футбол: положительные случаи на коронавирус стали причиной отмены матчей юниорской сборной Украины

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН. Перед учебно-тренировочным сбором юношеской сборной Украины U-18 (футболисты не старше 2004 года рождения), которую возглавляет Сергей Нагорняк, у нескольких игроков сданы на COVID-19 тесты оказались положительными, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Детали

Из-за данной проблемы было принято решение отменить сбор команды. Таким образом, запланированные на 8-е и 10 октября товарищеские матчи со сборной Словакии не состоятся.

Примечательно, что данные матчи должны были бы стать вторым этапом подготовки для "сине-желтых".

Напомним

Юниорская сборная Украины стала вице-чемпионом Европы по баскетболу 3х3.

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