Юніорська збірна України стала віце-чемпіоном Європи з баскетболу 3х3

Деталі

"Жовто-блакитна" збірна у складі Ростислава Кабанова, Владислава Семерича, Марка Чорногрицького та Олександра Орєшина, у півфіналі розібралася із Угорщиною – 14:12.

У фіналі українці довгий час передували у рахунку, але не втримали перевагу і поступилися 14:19, завоювавши срібний комплект нагород.

Зауважимо, що жіноча юніорська збірна до 17 років поступилася у матчі за бронзові медалі команді Білорусі.

Нагадаємо

Чемпіон світу Газоль створив першу в історії Іспанії професійну команду з баскетболу 3х3.