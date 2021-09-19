Юніорська збірна України стала віце-чемпіоном Європи з баскетболу 3х3
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Чоловіча збірна України U-17 завершила виступи на чемпіонаті Європи з баскетболу 3х3 в Португалії, повідомляє кореспондент УНН.
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"Жовто-блакитна" збірна у складі Ростислава Кабанова, Владислава Семерича, Марка Чорногрицького та Олександра Орєшина, у півфіналі розібралася із Угорщиною – 14:12.
У фіналі українці довгий час передували у рахунку, але не втримали перевагу і поступилися 14:19, завоювавши срібний комплект нагород.
Зауважимо, що жіноча юніорська збірна до 17 років поступилася у матчі за бронзові медалі команді Білорусі.
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