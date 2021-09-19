Юниорская сборная Украины стала вице-чемпионом Европы по баскетболу 3х3
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Мужская сборная Украины U-17 завершила выступления на чемпионате Европы по баскетболу 3х3 в Португалии, сообщает корреспондент УНН.
Детали
“Желто-голубая” сборная в составе Ростислава Кабанова, Владислава Семерича, Марка Чорногрицького и Александра Орешина, в полуфинале разобралась с Венгрией — 14:12.
В финале украинцы долгое время предшествовали в счете, но не удержали преимущество и уступили 14:19, завоевав серебряный комплект наград.
Заметим, что женская юниорская сборная до 17 лет уступила в матче за бронзовые медали команде Беларуси.
Напомним
Чемпион мира Газоль создал первую в истории Испании профессиональную команду по баскетболу 3×3.