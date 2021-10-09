Футбол: позитивні випадки на коронавірус стали причиною відміни матчів юніорської збірної України

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Через дану проблему було ухвалено рішення скасувати збір команди. Таким чином, заплановані на 8-е та 10 жовтня товариські матчі зі збірною Словаччини не відбудуться.

Примітно, що дані матчі мали б стати другим етапом підготовки для "синьо-жовтих".

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Юніорська збірна України стала віце-чемпіоном Європи з баскетболу 3х3.