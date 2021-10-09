Футбол: позитивні випадки на коронавірус стали причиною відміни матчів юніорської збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Перед навчально-тренувальним збором юнацької збірної України U-18 (футболісти не старші 2004 року народження), яку очолює Сергій Нагорняк, у кількох гравців здані на COVID-19 тести виявилися позитивними, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.
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Через дану проблему було ухвалено рішення скасувати збір команди. Таким чином, заплановані на 8-е та 10 жовтня товариські матчі зі збірною Словаччини не відбудуться.
Примітно, що дані матчі мали б стати другим етапом підготовки для "синьо-жовтих".
Нагадаємо
Юніорська збірна України стала віце-чемпіоном Європи з баскетболу 3х3.