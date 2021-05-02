Футбол: гол на последних минутах подарил ПФК "Львов" победу над "Мариуполем"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В 24 туре Украинской Премьер-лиги сезона 2020/2021 ПФК "Львов" на выезде встречался с ФК "Мариуполь". По итогам матча "сине-золотые львы" одержали минимальную победу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр победителей.
Детали
На правах хозяев “Мариуполь” начал встречу активнее. Приазовцы взяли мяч под свой контроль и пытались освоить игру первым номером. Выдержав стартовый натиск “Мариуполя”, подопечные Анатолия Бессмертного тоже начали отвечать активными действиями на чужой части поля.
Игра постепенно превращалась в качели. На 21 минуте приазовцы побеспокоили выстрелом из-за пределов штрафной от Горбунова. Ильющенкова пришлось вступать в игру по-серьезному — голкипер, сгруппировавшись, перевел мяч на угловой. Следующий потенциально голевой эпизод стоит ожидать до 30 минуты. Ременяк по-спортивному нагло прорвался вперед и, не встретив сопротивления со стороны защитников “Мариуполя”, пробивал по воротам Кудрика. Вратарь, впрочем, сыграл надежно и намертво зафиксировал мяч в руках.
С атаки в ответ случился первый во встрече гол. Топалов, накрутив нескольких соперников, пробил обводящим ударом в угол ворот. Ильющенков в моменте оказался бессилен. От пропущенного мяча “Львов”, впрочем, оправился почти мгновенно. Уже на 33 минуте Семенов воспользовался суматохой в штрафной зоне хозяев и восстановил паритет в поединке.
Коллективом, который максимально приблизился к итоговой победы, уже на 90 минуте стал “Львов”. После подачи с углового и нескольких случайных отскоков мяч перед пустыми воротами оказался в Махмутовичу. Капитан “сине-золотых львов” был безжалостным и хладнокровно реализовал свою возможность — 2:1.
Дополнение
“Львов” с 28 очками закрепился на 9-й строчке, а “Мариуполь” имеет только 22 балла — 12-е.