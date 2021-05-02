Футбол: гол на останніх хвилинах подарував ПФК "Львів" перемогу над "Маріуполем"

Деталі

На правах господарів "Маріуполь" розпочав зустріч активніше. Приазовці взяли м’яч під свій контроль та намагалися освоїти гру першим номером. Витримавши стартовий натиск "Маріуполя", підопічні Анатолія Безсмертного теж почали відповідати активними діями на чужій частині поля.

Гра потроху перетворювалася на гойдалки. На 21 хвилині приазовці потурбували пострілом з-за меж карної зони від Горбунова. Ільющенкову довелося вступати у гру по-серйозному – голкіпер, згрупувавшись, перевів м’яча на кутовий. Наступного потенційно гольового епізоду варто було чекати до 30 хвилини. Ременяк по-спортивному нахабно прорвався вперед та, не зустрівши опору з боку захисників "Маріуполя", пробивав по воротах Кудрика. Воротар, втім, зіграв надійно та намертво зафіксував м’яча у руках.

З атаки у відповідь трапився перший у зустрічі гол. Топалов, накрутивши декількох суперників, пробив обвідним ударом у кут воріт. Ільющенков у моменті виявився безсилим. Від пропущеного м’яча "Львів", утім, оговтався майже миттєво. Вже на 33 хвилині Семенів скористався метушнею у штрафній зоні господарів та відновив паритет у поєдинку.

Колективом, який максимально наблизився до підсумкової звитяги, вже на 90 хвилині став "Львів". Після подачі з кутового і декількох випадкових відскоків м’яч перед порожніми воротами опинився у Махмутовіча. Капітан "синьо-золотих левів" був безжальним та холоднокровно реалізував свою можливість – 2:1.

Доповнення

"Львів" з 28 очками закріпився на 9-й сходинці, а "Маріуполь" має тільки 22 бали – 12-ті.