Фура с пивом, которой управлял пьяный водитель, слетела в кювет на Закарпатье
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 5 декабря. УНН. Сегодня на автодороге Киев-Чоп возле села Голубино Свалявского района произошло ДТП, в результате которого с дороги слетела в кювет и перевернулась загруженная пивом фура. Водитель и его напарник были в состоянии алкогольного опьянения. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.
Об аварии работникам группы реагирования патрульной полиции сообщил водитель другого автомобиля, который затем и показал патрульным место, где в кювете вверх колесами лежал грузовик. Кабина была заблокирована, в салоне находились двое мужчин, которых правоохранителям пришлось вызволять из автомобиля.
“Выяснилось, что фура везла пиво из Киева. За рулем находился житель Мукачевского района, в салоне был его напарник. Оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения: у одного Драгер обнаружил 1,6, у второго — 1,34 промилле алкоголя”, — сообщают в полиции.
На обоих правонарушителей составили соответствующие админпротоколы за управление в состоянии алкогольного опьянения и изъяли водительские удостоверения. В дальнейшем дело будет рассматривать суд.
Как сообщал УНН, в результате ДТП на Закарпатье погибла женщина-водитель, ее дети в больнице.