Фура с пивом, которой управлял пьяный водитель, слетела в кювет на Закарпатье

Об аварии работникам группы реагирования патрульной полиции сообщил водитель другого автомобиля, который затем и показал патрульным место, где в кювете вверх колесами лежал грузовик. Кабина была заблокирована, в салоне находились двое мужчин, которых правоохранителям пришлось вызволять из автомобиля.

“Выяснилось, что фура везла пиво из Киева. За рулем находился житель Мукачевского района, в салоне был его напарник. Оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения: у одного Драгер обнаружил 1,6, у второго — 1,34 промилле алкоголя”, — сообщают в полиции.

На обоих правонарушителей составили соответствующие админпротоколы за управление в состоянии алкогольного опьянения и изъяли водительские удостоверения. В дальнейшем дело будет рассматривать суд.

Как сообщал УНН, в результате ДТП на Закарпатье погибла женщина-водитель, ее дети в больнице.