Фура з пивом, якою керував п′яний водій, злетіла у кювет на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 5 грудня. УНН. Сьогодні на автодорозі Київ-Чоп неподалік села Голубине Свалявського району сталася ДТП, внаслідок якої з дороги злетіла в кювет і перекинулася завантажена пивом фура. Водій і його напарник були у стані алкогольного сп′яніння. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.
Про аварію працівникам групи реагування патрульної поліції повідомив водій іншого автомобіля, який потім і показав патрульним місце, де в кюветі догори колесами лежала вантажівка. Кабіна була заблокована, в салоні перебували двоє чоловіків, яких правоохоронцям довелося визволяти з автомобіля.
“З’ясувалося, що фура везла пиво з Києва. За кермом перебував житель Мукачівського району, у салоні був його напарник. Обидва чоловіки перебували в стані алкогольного сп’яніння: в одного драгер виявив 1,6, у другого — 1,34 проміле алкоголю”, — повідомляють у поліції.
На обох правопорушників склали відповідні адмінпротоколи за керування в стані алкогольного сп’яніння й вилучили водійські посвідчення. У подальшому справу буде розглядати суд.
Як повідомляв УНН, внаслідок ДТП на Закарпатті загинула жінка-водій, її діти у лікарні.