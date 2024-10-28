Фура DAF на трассе влетела в микроавтобус: в больнице маленький ребенок

На трассе Киев-Харьков-Довжанский грузовик DAF столкнулся с припаркованным Mercedes Sprinter, травмирован малолетний ребенок, мальчик доставлен в больницу, сообщили в ГУНП в Полтавской области в понедельник, пишет УНН.

Детали

ДТП произошло 27 октября около 15:40 недалеко от города Пирятин Полтавской области.

По предварительной информации следствия, грузовой автомобиль DAF, под управлением водителя 1991 года рождения, столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter, который стоял на обочине дороги.

В результате ДТП телесные повреждения получил пассажир автомобиля Mercedes 2018 года рождения. Малолетний мальчик доставлен в больницу.

Данные внесены в ЕРДР по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжелой телесное повреждение) УКУ.

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