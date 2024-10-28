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Фура DAF на трасі влетіла у мікроавтобус: у лікарні мала дитина

Київ • УНН

 • 12313 перегляди

На трасі Київ-Харків-Довжанський вантажівка DAF зіткнулася з припаркованим Mercedes Sprinter. Внаслідок аварії травмовано 5-річного пасажира мікроавтобуса, його доставлено до лікарні.

Фура DAF на трасі влетіла у мікроавтобус: у лікарні мала дитина

На трасі Київ-Харків-Довжанський вантажівка DAF зіткнулася з припаркованим Mercedes Sprinter, травмовано малолітню дитину, хлопчика доставлено до лікарні, повідомили у ГУНП у Полтавській області у понеділок, пише УНН.

Деталі

ДТП сталася 27 жовтня близько 15:40 неподалік міста Пирятин Полтавської області. 

За попередньою інформацією слідства, вантажний автомобіль DAF, під керуванням водія 1991 року народження, зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter, який стояв на узбіччі дороги.

Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав пасажир автомобіля Mercedes 2018 року народження. Малолітнього хлопчика доставлено до лікарні. 

Дані внесено до ЄРДР за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкої тілесне ушкодження) ККУ.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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