Фура DAF на трасі влетіла у мікроавтобус: у лікарні мала дитина
Київ • УНН
На трасі Київ-Харків-Довжанський вантажівка DAF зіткнулася з припаркованим Mercedes Sprinter. Внаслідок аварії травмовано 5-річного пасажира мікроавтобуса, його доставлено до лікарні.
На трасі Київ-Харків-Довжанський вантажівка DAF зіткнулася з припаркованим Mercedes Sprinter, травмовано малолітню дитину, хлопчика доставлено до лікарні, повідомили у ГУНП у Полтавській області у понеділок, пише УНН.
Деталі
ДТП сталася 27 жовтня близько 15:40 неподалік міста Пирятин Полтавської області.
За попередньою інформацією слідства, вантажний автомобіль DAF, під керуванням водія 1991 року народження, зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter, який стояв на узбіччі дороги.
Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав пасажир автомобіля Mercedes 2018 року народження. Малолітнього хлопчика доставлено до лікарні.
Дані внесено до ЄРДР за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкої тілесне ушкодження) ККУ.
ДТП з постраждалими побільшало на 11%: топ автодоріг, де стається найбільше аварій04.10.24, 09:28 • 26454 перегляди