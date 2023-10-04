FT: трения между Макроном и Шольцем усложняет договоренности в ЕС, в том числе о помощи Украине

Детали

Тупик в переговорах по ряду высокоприоритетных и срочных вопросов напугал Брюссель и другие столицы ЕС, сообщили Financial Times чиновники из полдюжины государств, и продемонстрировал сложность принятия решений без согласования между Парижем и Берлином.

"Отсутствие "личной химии" между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном не помогает", - говорится в публикации.

"Похоже, они просто не ладят, - сказал один из участников недавних переговоров между двумя лидерами. - И это в основе всего".

Проблемы возникают как из-за серьезных политических разногласий между Парижем и Берлином, так и из-за беспокойного характера коалиционного правительства в Германии, из-за которого Шольцу стало сложнее устанавливать четкое направление по таким вопросам, как энергетика, пишет издание. "Напряженность сохраняется уже больше года", - сказано в публикации.

В Брюсселе политические решения, которые зашли в тупик, включают переговоры о размере пополнения шестилетнего общего бюджета ЕС, известного как многолетние финансовые рамки (MFF), что предусматривает финансовую поддержку для Украины, и обновленная версия правил, определяющих, сколько страны могут занимать и тратить в соответствии с пактом о стабильности и росте.

Оба вопроса были переданы Франции и Германии Европейской комиссией, исполнительным органом блока, чтобы сначала найти общую позицию, прежде чем остальная часть блока сможет возобновить переговоры, заявили три высокопоставленных чиновника ЕС.

"Им двоим просто нужно сесть вместе в одной комнате и все обсудить, - сказал один из высокопоставленных чиновников ЕС. - В отсутствие этого для остальных бессмысленно пытаться найти консенсус".

"Нет, это не работает, и да, это вызывает беспокойство, - сказал другой высокопоставленный чиновник ЕС. - Вы не сможете добиться цели, если они оба не видят общей картины".

Увеличение MFF должно быть согласовано до конца года, чтобы удовлетворить потребности бюджета Украины на 2024 год, срок, который приобрел дополнительную срочность в результате решения США на прошлой неделе не включать поддержку Киева в свой новый законопроект о временном финансировании. Пакт стабильности и роста вступит в силу в январе, обновленный или нет, после его приостановления во время пандемии COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина рассчитывает на 18 млрд евро от ЕС в следующем году в рамках нового механизма поддержки

Долгожданная реформа рынка электроэнергии ЕС также застопорилась из-за ссор Парижа и Берлина из-за ядерной энергетики, которая занимает центральное место в энергетической политике Франции и от которой Германия отказалась в рамках своего зеленого перехода.

Государственный министр Франции по делам Европы Лоуренс Бун отвергла идею о расколе между Парижем и Берлином, заявив, что они разделяют "то же самое видение Европы", включая поддержку экономической независимости, содействие переходу к зеленой экономике и расширение блока за счет включения в него большего количества стран.

"Но есть определенные вопросы, по которым консенсус найти труднее, например, по энергетике или новым бюджетным правилам ЕС, - признала она. - То, что здесь возникают трения, - это нормально, поскольку это большие структурные проблемы, связанные с конкурентоспособностью наших экономик. Это вовсе не означает, что франко-германский мотор Европы каким-то образом сломался".

Другой французский чиновник также отметил, что коалиция Шольца, беспрецедентный трехпартийный союз между его социал-демократами, либеральной СвДП и зелеными, также часто пыталась достичь консенсуса и что по некоторым вопросам существовали "немецко-немецкие разногласия".

Помимо вопросов ЕС, у Германии и Франции также есть несколько двусторонних разногласий, включая задержки совместной танковой программы и конкурирующие подходы к развитию континентальных систем ПВО, пишет издание.

Но некоторые чиновники утверждали, что, хотя нахождение соглашения в данный момент оказалось трудным, обе страны имеют опыт поиска путей преодоления трудных периодов и признания того, что они нужны друг другу, чтобы быть в состоянии управлять ЕС.

"Весь смысл Европы состоит в том, чтобы найти переговорное пространство, включая франко-германские конфликты", - сказал государственный секретарь министерства экономики Германии Свен Гигольд, который настаивал на том, что отношения сегодня не хуже, чем в предыдущие десятилетия.

Он признал, что новым аспектом франко-германской напряженности является то, что "многое из них сосредоточено на энергетике". И "по вопросам энергетики, конечно, сейчас больше разногласий, чем было в прошлом - это правда".

Но Гигольд утверждает, что "список франко-германских конфликтов в европейской истории бесконечен, и самое замечательное в Европе то, что, в конце концов, мы приходим к согласию".