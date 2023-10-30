фсб задержала в Севастополе россиянина якобы за "слив" информации Украине
Киев • УНН
Киев. 30 октября. УНН. В оккупированном Севастополе фсб задержала российского гражданина, который якобы передал украинской стороне данные военной тайны. Об этом пишут росСМИ, передает УНН.
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«В Севастополе по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК рф (Государственная измена), задержан гражданин российской федерации. В марте 2023 года, осуществляя работы по оборудованию оборонительных сооружений Республики Крым, россиянин собрал и передал представителю Вооруженных сил Украины сведения по указанным объектам с привязкой к географическим координатам», - сообщили в Центре общественных связей фсб рф, передают росСМИ.
В настоящее время известно, что в отношении подозреваемого начато следствие, судом Севастополя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Согласно официальному сообщению российской стороны, задержанному мужчине грозит лишение свободы сроком от 12 лет до пожизненного.
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УНН сообщал, что в вероятной попытке отравления выпускников Армавирского летного училища в Ставрополе обвиняют украинца. По данным российских СМИ обвинения повесили на Егора Семенова из Мелитополя.