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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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фсб задержала в Севастополе россиянина якобы за "слив" информации Украине

Киев • УНН

 • 32361 просмотра

Киев. 30 октября. УНН. В оккупированном Севастополе фсб задержала российского гражданина, который якобы передал украинской стороне данные военной тайны. Об этом пишут росСМИ, передает УНН.

фсб задержала в Севастополе россиянина якобы за "слив" информации Украине

Цитата

«В Севастополе по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК рф (Государственная измена), задержан гражданин российской федерации. В марте 2023 года, осуществляя работы по оборудованию оборонительных сооружений Республики Крым, россиянин собрал и передал представителю Вооруженных сил Украины сведения по указанным объектам с привязкой к географическим координатам», - сообщили в Центре общественных связей фсб рф, передают росСМИ.

В настоящее время известно, что в отношении подозреваемого начато следствие, судом Севастополя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Согласно официальному сообщению российской стороны, задержанному мужчине грозит лишение свободы сроком от 12 лет до пожизненного.

Ранее

УНН сообщал, что в вероятной попытке отравления выпускников Армавирского летного училища в Ставрополе обвиняют украинца. По данным российских СМИ обвинения повесили на Егора Семенова из Мелитополя.

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