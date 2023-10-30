фсб затримала в Севастополі росіянина нібито за "злив" інформації Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. В окупованому Севастополі фсб затримала російського громадянина, який нібито передав українській стороні дані військової таємниці. Про це пишуть росЗМІ, передає УНН.
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«У Севастополі за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ст. 275 КК рф (державна зрада), затримано громадянина російської федерації. У березні 2023 року, здійснюючи роботи з обладнання оборонних споруд республіки Крим, росіянин зібрав і передав представнику Збройних сил України відомості щодо зазначених об'єктів із прив'язкою до географічних координат», - повідомили в центрі громадських зв'язків фсб рф, передають росЗМІ.
Наразі відомо, що стосовно підозрюваного розпочато слідство, судом Севастополя обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Згідно з офіційним повідомленням російської сторони, затриманому чоловіку загрожує позбавлення волі терміном від 12 років до довічного.
Раніше
УНН повідомляв, що у ймовірній спробі отруєння випускників армавірського льотного училища в Ставрополі звинувачують українця. За даними російських ЗМІ звинувачення повісили на Єгора Семенова з Мелітополя.