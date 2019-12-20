ФСБ не пустила гражданина Украины в Крым на похороны отца
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. ФСБ России 19 декабря не пустила на аннексирован Крымский полуостров гражданина Украины, который ехал на похороны отца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Крымской правозащитной группы в Facebook.
"Сотрудники пограничной службы ФСБ 19 декабря 2019 на одном из пунктов пропуска при въезде в Крым вручили гражданину Украины, который ехал в Крым на похороны отца, документ, в котором сказано, что ему 1 февраля 2054 запрещено въезжать на территорию России, в том числе в оккупированный Россией Крым ", - говорится в сообщении.
Как отмечают правозащитники, действия представителей российской власти Крыма нарушают статью 2 протокола №4 ( "Свобода передвижения") международной Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также статьи 8 самой Конвенции - "Право на уважение частной и семейной жизни".
Напомним, в оккупированном Крыму по подозрению в терроризме задержали симферопольца Дениса Кашука.