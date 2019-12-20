ФСБ не пустила гражданина Украины в Крым на похороны отца

"Сотрудники пограничной службы ФСБ 19 декабря 2019 на одном из пунктов пропуска при въезде в Крым вручили гражданину Украины, который ехал в Крым на похороны отца, документ, в котором сказано, что ему 1 февраля 2054 запрещено въезжать на территорию России, в том числе в оккупированный Россией Крым ", - говорится в сообщении.

Как отмечают правозащитники, действия представителей российской власти Крыма нарушают статью 2 протокола №4 ( "Свобода передвижения") международной Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также статьи 8 самой Конвенции - "Право на уважение частной и семейной жизни".

Напомним, в оккупированном Крыму по подозрению в терроризме задержали симферопольца Дениса Кашука.