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В окупованому Криму за підозрою в тероризмі затримали сімферопольця Дениса Кашука

Київ • УНН

 • 15663 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. ФСБ затримала в окупованому Криму жителя Сімферополя Дениса Кашука, якого підозрюють в тероризмі. Про це на своїй сторінці в Facebook написала журналістка Олена Гусейнова, передає УНН.

"17 грудня мій двоюрідний брат Денис Анатолійович Кашук, який живе в Симферополі, припинив виходити на зв‘язок з рідними та близькими. 19 грудня з‘ясувалося, що він утримується в Кримському ФСБ і підозрюється в тероризмі. В час свого незаконного затримання мого брата катували, психологічно та фізично. Тортурами та погрозами брата примусили відмовитись від адвокатського супроводу і позбавили права на захист", - написала Олена Гусейнова.

Журналістка також зазначила, що судове засідання, на якому мали вирішувати питання обрання запобіжного заходу, було призначене на 16:00, але його перенесли не ранок 20 грудня.

"Сподіваюсь на небайдужість правозахисників та кожного, для кого права і свободи людини є цінністю і святістю", - додала Олена Гусейнова.

Нагадаємо, Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо порушення прав людини в окупованому Криму.

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