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ФСБ не пустила громадянина України в Крим на похорон батька

ФСБ не пустила громадянина України в Крим на похорон батька

Київ • УНН

 • 12426 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. ФСБ Росії 19 грудня не пустила на анексований Кримський півострів громадянина України, який їхав на похорон батька. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Кримської правозахисної групи в Facebook.

"Співробітники прикордонної служби ФСБ 19 грудня 2019 року на одному з пунктів пропуску при в'їзді в Крим вручили громадянину України, який їхав до Криму на похорон батька, документ, в якому сказано, що йому до 1 лютого 2054 року заборонено в’їжджати на територію Росії, в тому числі в окупований Росією Крим", – йдеться в повідомленні.

Як зазначають правозахисники, дії представників російської влади Криму порушують статтю 2 протоколу №4 ("Свобода пересування") міжнародної Конвенції про захист прав людини і основних свобод, а також статті 8 самої Конвенції – "Право на повагу до приватного і сімейного життя".

Нагадаємо, в окупованому Криму за підозрою в тероризмі затримали сімферопольця Дениса Кашука.

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