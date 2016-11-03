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15 марта, 19:03 • 114210 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163776 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136275 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128884 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111991 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104984 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101081 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ФРС США решила не повышать учетную ставку перед выборами

ФРС США решила не повышать учетную ставку перед выборами

Киев • УНН

 • 9470 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Федеральная резервная система США оставила неизменной ключевую процентную ставку на уровне 0,25-0,5 процента годовых, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

"Во время заседания комитета по открытым рынкам ФРС двое из двенадцати членов органа высказались за увеличение ключевой процентной ставки уже сейчас. Однако большинство высказалось за то, чтобы оставить показатель без изменений", - говорится в сообщении.

Отметим, что аргументы в пользу повышения ставок продолжают усиливаться благодаря улучшению ситуации на рынке труда США, экономическому росту и незначительному повышению уровня инфляции. По оценке ФРС, экономика США растет на достаточном уровне для того, чтобы чрезвычайную поддержку, которую ФРС проводила в виде низких процентных ставок в течение периода мирового финансового кризиса.

Как сообщал УНН, верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи с презрением высказался о предвыборной кампании в США.

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