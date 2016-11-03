ФРС США решила не повышать учетную ставку перед выборами

"Во время заседания комитета по открытым рынкам ФРС двое из двенадцати членов органа высказались за увеличение ключевой процентной ставки уже сейчас. Однако большинство высказалось за то, чтобы оставить показатель без изменений", - говорится в сообщении.

Отметим, что аргументы в пользу повышения ставок продолжают усиливаться благодаря улучшению ситуации на рынке труда США, экономическому росту и незначительному повышению уровня инфляции. По оценке ФРС, экономика США растет на достаточном уровне для того, чтобы чрезвычайную поддержку, которую ФРС проводила в виде низких процентных ставок в течение периода мирового финансового кризиса.

Как сообщал УНН, верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи с презрением высказался о предвыборной кампании в США.