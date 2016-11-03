ФРС США вирішила не підвищувати облікову ставку перед виборами
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Федеральна резервна система Сполучених Штатів залишила незмінною ключову відсоткову ставку на рівні 0,25-0,5 відсотка річних, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Під час засідання комітету з відкритих ринків ФРС двоє з дванадцяти членів органу висловились за збільшення ключової процентної ставки вже зараз. Проте більшість висловилась за те, щоб залишити показник без змін”, — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що аргументи на користь підвищення ставок продовжують посилюватися завдяки покращенню ситуації на ринку праці США, економічному зростанню та незначному підвищенню рівня інфляції. За оцінкою ФРС, економіка США зростає на достатньому рівні для того, щоб переглянути надзвичайну підтримку, яку ФРС здійснювала у вигляді низьких відсоткових ставок протягом періоду світової фінансової кризи.
Як повідомляв УНН, верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї зі зневагою висловився про передвиборчу кампанію в США.