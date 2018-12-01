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Фриланд обсудила с Помпео ситуацию в Украине

Фриланд обсудила с Помпео ситуацию в Украине

Киев  •  УНН

 • 10468 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, которая находится на саммите G20 в Аргентине, после захвата россиянами украинских военных суден и их экипажей обсудила с государственным секретарем США Майком Помпео ситуацию в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CBC.

Фриланд сообщила, что "разговаривала с госсекретарем США Майком Помпео об Украине и что Канада сотрудничала со всеми партнерами по "Большой семерке", "в том числе с Соединенными Штатами" относительно заявления (G7 - ред.)", пишет издание.

"На этой неделе Канада действительно очень активна в отношении напряженности между Украиной и Россией", - добавила Фриланд.

С ее слов, именно Канада была инициатором заявления G7 относительно эскалации в районе Керченского пролива.

Фриланд также сообщила, что разговаривала с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо беседовал с Президентом Украины Петром Порошенко в четверг.

"Президент Порошенко особенно подчеркнул, что очень рад возможности поговорить с нашим премьер-министром накануне встречи "Большой семерки",.. Канада, конечно же, ожидает, что это будет важным вопросом во время этих бесед", - сказала Фриланд.

Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен были взяты 24 человека - военные моряки и сотрудники СБУ.

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