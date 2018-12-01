Фріланд обговорила з Помпео ситуацію в Україні

Фріланд повідомила, що "розмовляла з держсекретарем США Майком Помпео про Україну і що Канада співпрацювала з усіма партнерами по "Великій сімці", "у тому числі зі Сполученими Штатами" щодо заяви (G7 - ред.)", пише видання.

"Цього тижня Канада дійсно дуже активна у питанні напруженості між Україною і Росією", - додала Фріланд.

З її слів, саме Канада була ініціатором заяви G7 щодо ескалації у районі Керченської протоки.

Фріланд також повідомила, що розмовляла з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, а прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо розмовляв з Президентом України Петром Порошенком в четвер.

"Президент Порошенко особливо підкреслив, що дуже радий можливості поговорити з нашим прем'єр-міністром напередодні зустрічі "Великої сімки",.. Канада, звичайно ж, чекає, що це буде важливим питанням під час цих бесід", - сказала Фріланд.

Як повідомляв УНН, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Затримані українські кораблі були доставлені в окуповану Керч. У полон були взяті 24 особи - військові моряки та співробітники СБУ.