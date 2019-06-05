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Freedom House дал оценку свободе прессы в Украине

Freedom House дал оценку свободе прессы в Украине

Киев  •  УНН

 • 11723 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Организация Freedom House в новом докладе о свободе прессы оценила Украину 2 баллами по шкале от 0 до 4, где ноль - наихудший уровень. Об этом говорится в новом докладе "Свобода и СМИ: нисходящая спираль", опубликованном организацией в среду, передает УНН.

Как отмечается, двумя баллами Украина оценена на инфографике о том, "есть ли свободные и независимые средства массовой информации". Оценивались более 200 стран.

В целом в докладе указано, что за последнее десятилетие ситуация со свободой СМИ становилась хуже во всем мире.

Как отмечается, в некоторых из самых влиятельных демократий в мире можно было наблюдать за попытками популистских лидеров подавить независимость медиа-сектора.

При том, что угрозы свободе мировых СМИ реальны и сами по себе важны, их влияние на состояние демократии делает их действительно опасными, указали в Freedom House.

Напомним, в феврале Freedom House выпустил отчет, в котором Украина сохранила статус "частично свободной" страны.

Украинские Национальные Новости

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