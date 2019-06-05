Freedom House дав оцінку свободі преси в Україні

КИЇВ. 5 червня. УНН. Організація Freedom House у новій доповіді про свободу преси оцінила Україну 2 балами за шкалою від 0 до 4, де нуль - найгірший рівень. Про це йдеться у новій доповіді "Свобода і ЗМІ: низхідна спіраль", опублікованій організацією в середу, передає УНН.