Freedom House дав оцінку свободі преси в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Організація Freedom House у новій доповіді про свободу преси оцінила Україну 2 балами за шкалою від 0 до 4, де нуль - найгірший рівень. Про це йдеться у новій доповіді "Свобода і ЗМІ: низхідна спіраль", опублікованій організацією в середу, передає УНН.
Як зазначається, двома балами Україна оцінена на інфографіці щодо того, "чи існують вільні і незалежні засоби масової інформації". Оцінювалися понад 200 країн.
Загалом у доповіді вказано, що за останнє десятиліття ситуація зі свободою ЗМІ ставала гіршою у всьому світі.
Як зазначається, у деяких з найвпливовіших демократій у світі можна було спостерігати за спробами популістських лідерів придушити незалежність медіа-сектора.
При тому, що загрози свободі глобальних ЗМІ реальні і самі по собі важливі, їх вплив на стан демократії робить їх справді небезпечними, вказали у Freedom House.
Нагадаємо, у лютому Freedom House випустив звіт, у якому Україна зберегла статус "частково вільної" країни.