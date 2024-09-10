Французский миллиардер купил мобильного оператора Lifecell

Компания французского миллиардера Ксавье Ньеля NJJ Holding купила провайдера фиксированной связи и платного ТВ "Датагруп-Volia" и оператора мобильной связи lifecell в Украине, говорится в пресс-релизе американской частной инвестиционной компании Horizon Capital 9 сентября, пишет УНН.

Детали

"NJJ Holding ("NJJ"), инвестиционная компания, основанная и находящаяся в полной собственности Ксавье Ньеля, основателя ведущей телекоммуникационной группы Европы iliad, сегодня (9 сентября - ред.) объявила о приобретении компаний Датагруп-Volia, лидера среди провайдеров фиксированной связи и платного ТВ в Украине, а также Lifecell, третьего по величине и быстро растущего оператора мобильной связи в стране. Сделка была завершена после выполнения всех предварительных условий, включая получение необходимых регуляторных разрешений", - говорится в сообщении инвестиционной компании Horizon Capital.

Сообщается, что Датагруп-Volia и Lifecell "объединят для создания конвергентной телекоммуникационной платформы".

Указано, что следующим важным этапом для объединенной платформы является подписание документов и предоставление совместного финансового пакета в размере 435 миллионов долларов США, который обеспечивают Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная финансовая корпорация (IFC).

Справочно

Ксавье Ньель - французский миллиардер, известный как основатель, владелец и председатель совета директоров французской телекоммуникационной группы Iliad.