Французький мільярдер купив мобільного оператора Lifecell
Київ • УНН
Інвестиційна компанія NJJ Holding придбала провайдера Датагруп-Volia та мобільного оператора Lifecell в Україні. Компанії, як очікується, об'єднають для створення телекомунікаційної платформи.
Компанія французького мільярдера Ксавʼє Ніеля NJJ Holding купила провайдера фіксованого звʼязку і платного ТБ "Датагруп-Volia" та оператора мобільного зв’язку lifecell в Україні, ідеться у пресрелізі американської приватної інвестиційної компанії Horizon Capital 9 вересня, пише УНН.
Деталі
"NJJ Holding ("NJJ"), інвестиційна компанія, заснована та знаходиться у повній власності Ксав’є Ніеля, засновника провідної телекомунікаційної групи Європи iliad, сьогодні (9 вересня - ред.) оголосила про придбання компаній Датагруп-Volia, лідера серед провайдерів фіксованого зв’язку та платного ТБ в Україні, а також Lifecell, третього за величиною та найшвидше зростаючого оператора мобільного зв’язку в країні. Угода була завершена після виконання всіх попередніх умов, включно з отриманням необхідних регуляторних дозволів", - ідеться у повідомленні інвестиційної компанії Horizon Capital.
Повідомляється, що Датагруп-Volia та Lifecell "об’єднають для створення конвергентної телекомунікаційної платформи".
Вказано, що наступним важливим етапом для об’єднаної платформи є підписання документів і надання спільного фінансового пакета обсягом 435 мільйонів доларів США, який забезпечують Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародна фінансова корпорація (IFC).
Довідково
Ксав'є Ніель - французький мільярдер, відомий як засновник, власник і голова ради директорів французької телекомунікаційної групи Iliad.