Французский клуб Яремчука обвинил бывшее руководство в возможных махинациях на сотни миллионов евро

Французский футбольный клуб "Олимпик Лион", где играет украинец Роман Яремчук, сообщил о подаче уголовного заявления в прокуратуру Лиона после завершения внутреннего расследования, которое выявило возможные необоснованные финансовые операции на сотни миллионов евро. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Жалоба была подана совместно с Eagle Football Group. Она касается подозрений в хищении средств, публикации недостоверной отчетности и распространении вводящей в заблуждение информации. Расследование охватывало транзакции, проведенные в период с мая 2023 года по июнь 2025 года.

В это время клуб возглавлял американский бизнесмен Джон Текстор, которого в прошлом году на посту президента сменила Мишель Канг. Адвокат Текстора Жюльен Висконти заявил, что его клиент категорически отвергает все выдвинутые обвинения.

Аргентинскую футбольную ассоциацию охватил коррупционный скандал накануне ЧМ