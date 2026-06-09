Французский клуб Яремчука обвинил бывшее руководство в возможных махинациях на сотни миллионов евро
Киев • УНН
ФК Лион подал жалобу в прокуратуру из-за подозрений в хищении сотен миллионов евро. Расследование касается операций с мая 2023 по июнь 2025.
Французский футбольный клуб "Олимпик Лион", где играет украинец Роман Яремчук, сообщил о подаче уголовного заявления в прокуратуру Лиона после завершения внутреннего расследования, которое выявило возможные необоснованные финансовые операции на сотни миллионов евро. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Жалоба была подана совместно с Eagle Football Group. Она касается подозрений в хищении средств, публикации недостоверной отчетности и распространении вводящей в заблуждение информации. Расследование охватывало транзакции, проведенные в период с мая 2023 года по июнь 2025 года.
В это время клуб возглавлял американский бизнесмен Джон Текстор, которого в прошлом году на посту президента сменила Мишель Канг. Адвокат Текстора Жюльен Висконти заявил, что его клиент категорически отвергает все выдвинутые обвинения.
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